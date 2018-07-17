نادي الاتحاد السعودي يقترب من البرازيلي تياغو كارليتو

نادي الاتحاد السعودي يقترب من البرازيلي تياغو كارليتو

كشف الإعلامي البرازيلي جورجي نيكولا أن نادي الاتحاد السعودي بات قريبًا من التعاقد مع الظهير الأيسر تياغو كارليتو نظير ما يقرب من مليون دولار، وأن الصفقة قد تتم في غضون الساعات القليلة المقبلة. مصادر إعلامية برازيلية كشفت عن العرض الاتحادي المقدم للاعب ومدته موسمان، وأن ناديه البرازيلي أتلتيكو بارانينسي يرحب ببيعه، علماً بأن اللاعب يبلغ […]

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشف الإعلامي البرازيلي جورجي نيكولا أن نادي الاتحاد السعودي بات قريبًا من التعاقد مع الظهير الأيسر تياغو كارليتو نظير ما يقرب من مليون دولار، وأن الصفقة قد تتم في غضون الساعات القليلة المقبلة.

مصادر إعلامية برازيلية كشفت عن العرض الاتحادي المقدم للاعب ومدته موسمان، وأن ناديه البرازيلي أتلتيكو بارانينسي يرحب ببيعه، علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 29 عامًا.

وكشف إعلامي برازيلي آخر عن أن عرض الاتحاد ليس الوحيد للمدافع البرازيلي حيث أن هناك عرضًا آخر من نادٍ إماراتي.

من جهة أخرى، قالت مصادر قريبة من إدارة الاتحاد أنها تنوي التخلص من المهاجم التونسي أحمد العكايشي، وأنها بدأت بالفعل في تسويقه.

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