نادي الاتحاد السعودي يقترب من البرازيلي تياغو كارليتو

كشف الإعلامي البرازيلي جورجي نيكولا أن نادي الاتحاد السعودي بات قريبًا من التعاقد مع الظهير الأيسر تياغو كارليتو نظير ما يقرب من مليون دولار، وأن الصفقة قد تتم في غضون الساعات القليلة المقبلة.

مصادر إعلامية برازيلية كشفت عن العرض الاتحادي المقدم للاعب ومدته موسمان، وأن ناديه البرازيلي أتلتيكو بارانينسي يرحب ببيعه، علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 29 عامًا.

Carleto está muito perto de se mudar para um clube da Arábia Saudita. Negócio gira na casa de US$ 1 milhão e 100% dos direitos econômicos pertencem ao Atlético-PR. Lateral-esquerdo é um dos melhores da posição no futebol brasileiro desde o ano passado. — Jorge Nicola (@jorgenicola) ١٧ يوليو ٢٠١٨

وكشف إعلامي برازيلي آخر عن أن عرض الاتحاد ليس الوحيد للمدافع البرازيلي حيث أن هناك عرضًا آخر من نادٍ إماراتي.

من جهة أخرى، قالت مصادر قريبة من إدارة الاتحاد أنها تنوي التخلص من المهاجم التونسي أحمد العكايشي، وأنها بدأت بالفعل في تسويقه.