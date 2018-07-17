تركي آل الشيخ يتنازل عن جميع قضاياه ضد النادي الأهلي.. ويسخر من شائعة زواجه بالفنانة ياسمين صبري‎

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية تنازله عن القضايا المرفوعة منه، ضد النادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية إنه سيكلف محمد حمودة المحامي الخاص به لإلغاء كل القضايا التي تم رفعها منه ضد محمود الخطيب والنادي الأهلي.

وأضاف: “محدش يقدر يدخل بيني وبين الكابتن الكبير بيبو، في حقائق بتغيب وبترجع وفي ناس تصطاد في المياه العكرة، الخطيب بحترمه والأهلي كبير عندي، لن أسمح للحظة دي إن حد يتكلم عن الخطيب”.

وتابع: “بابي مفتوح للخطيب في أي وقت، أبارك فوز الأهلي اليوم، وحتى لو غلط الجمهور ده غلط مسموح، أنا مسامح كل من شتم في الماتش أو في السوشيال ميديا”.

وكشف آل الشيخ عن حديثه مع المسؤولين في شركة “مسك” قائلًا: “طلبت منهم أن يتنازلوا عن كل القضايا ضد الأهلي بالإضافة إلى التنازل عن الغرامة التي تخطت عشرين مليون جنيه واستجابوا وتنازلوا حبًا في مصر والأهلي”.

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وأوضح: “طلبت منهم بقدر المستطاع أن يكون عقد الرعاية يتم توثيقه بأسرع وقت كي تكون مهمتهم في أفريقيا ميسرة، والتأكيد عليهم بمواصلة المضي قدمًا في تنفيذ عقود رعاية النادي الأهلي”.

كانت هناك أزمة بين تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري بعد إعلانه بأنه “سيتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق النادي ومجلس إدارته”.

من جهة أخرى كشف آل الشيخ أن رعايات نادي بيراميدز وصلت حتى الآن إلى 400 مليون جنيه، وأن هناك قناة تلفزيونية للنادي لأن كل هذ يستحقه جمهور النادي الوليد.

وأشار آل الشيخ إلى أن هناك استثمارات أخرى في الرياضة المصرية قادمة من الإمارات وليبيا وعدة دول أخرى.

على المستوى الشخصي سخر آل الشيخ من الشائعات التي انتشرت حول حياته الشخصية في الفترة الأخيرة، وزواجه من الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وأكد آل الشيخ أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، ولا يعرف مصدرها مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة.