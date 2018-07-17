مشجع متعصب يسيء لنادي النصر السعودي (فيديو)

تداول مغردون سعوديون فيديو لمشجع متعصب يسيء لنادي النصر السعودي، خلال مروره من أمام متجر النادي، إذ تحدث بصورة اعتبرها كثيرون غير لائقة.

وسخر المشجع من صفقات نادي النصر الجديدة.

وأعلن نادي النصر، أمس الاثنين، التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، وسط أحاديث أخرى عن التعاقد مع المهاجم النيجيري أحمد موسى.

وقال الإعلامي المنتمي لنادي النصر عبدالعزيز المريسل :”مشجع متعصب صور مقطع فيديو بجانب متجر النصر، وهو يسيء لنادي النصر، وقد قامت الإدارة القانونية بنادي النصر برفع أمره للجهات المعنية؛ من أجل محاسبته حسب الأنظمة.

لا تساهل مع هذه الفئة”.

ورحّب النصر في حسابه على تويتر “بالفارس العالمي”، وكتب أن إدارة النادي استكملت إجراءات التعاقد مع أمرابط لمدة ثلاث سنوات من واتفورد الإنجليزي.

وشارك أمرابط مع المغرب في “كأس العالم” الأخيرة في روسيا، وتعرّض لارتجاج في الجولة الافتتاحية أمام إيران، وذهب إلى المستشفى، لكنه أصر على اللعب أمام البرتغال في الجولة الثانية؛ ما تسبب في انتقادات لإدارة المنتخب الوطني تتعلق بالمغامرة بصحة اللاعب.

ورغم ظهور أمرابط بشكل جيد في مركز الجناح الأيمن، لم يتمكن منتخب المغرب من اجتياز دور المجموعات وودع المسابقة مبكرًا.

وسبق للاعب المغربي، المولود في هولندا والبالغ عمره 31 عامًا، اللعب -أيضًا- في غلطة سراي التركي وملقة الإسباني وأيندهوفن الهولندي ضمن مشوار طويل في الأندية الأوروبية.