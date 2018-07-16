لاعب نادي النصر السعودي السابق على أعتاب شباب الأهلي دبي

كشفت تقارير صحفية إكوادورية، عن أن الدولي خايمي أيوفي، المحترف السابق بنادي النصر السعودي، سينضم إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي للحاق بمواطنه كازاريس.

وسبق لأيوفي البالغ من العمر 30 عامًا، أن انضم للنصر العام 2011، وقدّم معه مستوى رائعًا، قبل أن يتعرض لإصابة بالغة مع الفريق بعد مرور 6 أشهر من انضمامه أبعدته عن الملاعب نحو 10 أشهر.

ولعب أيوفي لأندية إيميليك وليغا دي كويتو الأكوادوريين، وتيخوانا المكسيكي، كما لعب في الدوري الأرجنتيني مع فريق غودوي كروز، قبل أن ينتقل منه للعب مع فريق رينيه بكين الصيني، وحقق معهم لقب هداف دوري الدرجة الثانية برصيد 20 هدفًا، كما أسهم في صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وأعلن نادي النصر تعاقده مع المغربي نور الدين أمرابط اليوم الاثنين.

ورحّب النصر في حسابه على تويتر “بالفارس العالمي” وكتب أن إدارة النادي استكملت إجراءات التعاقد مع أمرابط لمدة ثلاث سنوات من واتفورد الإنجليزي.

وشارك أمرابط مع المغرب في كأس العالم الأخيرة في روسيا وتعرض لارتجاج في الجولة الافتتاحية أمام إيران وذهب إلى المستشفى لكنه أصر على اللعب أمام البرتغال في الجولة الثانية مما تسبب في انتقادات لإدارة المنتخب الوطني تتعلق بالمغامرة بصحة اللاعب.

ورغم ظهور أمرابط بشكل جيد في مركز الجناح الأيمن لم يتمكن منتخب المغرب من اجتياز دور المجموعات وودع المسابقة مبكرا.

وسبق للاعب المغربي، المولود في هولندا والبالغ عمره 31 عاما، اللعب أيضا في غلطة سراي التركي وملقة الإسباني وأيندهوفن الهولندي ضمن مشوار طويل في الأندية الأوروبية.