فابيو كاريلي يطلب تأجيل مفاوضات نادي الهلال

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي طلب من نادي الهلال السعودي تأجيل مفاوضات التعاقد معه.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” نقلًا عن مصادر مطلعة، أن العرض الذي قدَّمته إدارة الهلال لكاريلي، يتضمن توقيع عقد مدته عامين، ابتداءً من الموسم المقبل.

وأضافت، أن مدرب كورينثيانز طلب تأجيل مناقشة العرض بعد مباراة فريقه أمام ديبورتيفو لارا الفنزويلي، في إطار دور المجموعات من كأس ليبرتادوريس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي كورينثيانز رحَّبوا بعرض الهلال، وأن إدارة النادي أبدت موافقتها على انتقال المدرب، وتنتظر أن تجتمع مع كاريلي لمناقشة العرض، وتحديد مستقبله.

وحدثت وسائل إعلام برازيلية، أن كاريلي سيحصل على 3 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه من كورينثيانز.