نادي الهلال يمنح فهد المفرج منصبًا جديدًا

قال نادي الهلال السعودي إنه منح فهد المفرج منصبًا جديدًا، بعد أن كان يشغل منصب مدير الكرة في النادي.

واعتمد مجلس إدارة الهلال، تشكيل إدارة كرة القدم، وشهد استمرار فهد المفرج، رغم إعلان رغبته في الرحيل بنهاية الموسم المنصرم.

وقال بطل الدوري السعودي للموسم 2017/2018، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المفرج، سيكون مشرفًا عامًا على إدارة الكرة، في حين يتولى وليد القاسم وسعد المنصور، مسؤولية إدارة الفريق الأول.

وأشار الهلال إلى أن فهد المديد سيكون منسقًا عامًا، وسليمان الجريد، سكرتيرًا، وأحمد عبده منسقًا، في حين سيكون خالد الرشيد، إداريًا لمكتب الإدارة.

ووجهت إدارة الهلال الشكر لفيصل الفرشان إداري الفريق السابق، على جهوده في النادي لـ 3 أعوام، قبل استقالته بنهاية الموسم الماضي.

يشار إلى أن الهلال تُوِّج بلقب الدوري السعودي للموسم المنقضي 2017/2018 ليكون اللقب الثاني على التوالي.