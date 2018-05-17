فابيو كاريلي يقترب من نادي الهلال السعودي على حساب خورخي خيسوس

تعقدت مفاوضات نادي الهلال السعودي، مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي بعد تقارير عن اقترابه من قيادة الزعيم الموسم المقبل.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن نادي سبورتنغ لشبونة وضع عبر رئيسه تعقيدات مالية ما يهدد إتمام الصفقة، بخلاف تلقي خيسوس عروضا من أندية بنفيكا وإشبيلية.

ويسعى سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي المتواجد حاليًا في أوروبا، لإنهاء ملف المدرب الجديد للهلال في أسرع وقت إذ سيعود الفريق الأول للتدريبات يوم الجمعة المقبل تحت قيادة المدرب المؤقت خوان براون.

وبحسب الرياضية فإن الهلال اتجه للمدرب البرازيلي الشاب فابيو كاريلي ذو الـ44 سنة الذي قاد كورينثيانز البرازيلي للفوز بلقب الدوري عام 2017.

من هو فابيو كاريلي؟

يعتبر فابيو كاريلي واحدًا من أبرز المدربين البرازيليين الصاعدين في عالم كرة القدم، وعلى الرغم من كونه لم يكن لاعبًا شهيرًا، تشير التقارير إلى قدراته المميزة كمدرب يعتمد الأسلوب العلمي في عمله ما ساهم في صعود نجمه بشكل سريع للغاية في بلاده.