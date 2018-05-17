هتان باهبري يشعل صراعًا بين ناديي الهلال والنصر السعوديين

أشعل هتان باهبري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، صراعًا بين ناديي الهلال والنصر السعوديين، إذ يرغب كلاهما في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم الدولي السعودي موسمًا مميزًا مع ناديه.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن الهلال والنصر أبديا رغبتهما في التعاقد مع اللاعب.

ويسعى النصر لتجديد دماء الفريق بعدد من العناصر المميزة، لتقديم موسم جيد، بعدما خيب آمال جماهيره خلال الموسمين الأخيرين.

وأعلن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر أنه سيدعم صفوف الفريق بلاعبين مميزين للغاية.

ويسعى الهلال حاليًا لحسم ملف مدربه الجديد بالتوازي مع ضم عناصر محلية وأجنبية جيدة، للحفاظ على لقب الدوري الموسم المقبل، بخلاف المنافسات الآسيوية والعربية.