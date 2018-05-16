غموض حول “نائب” رئيس نادي النصر السعودي الجديد

رفضت شخصيات رياضية عديدة، بالوسط الرياضي السعودي منصب نائب رئيس نادي النصر السعودي، ليتأجل إعلان مجلس إدارة النادي بشكل كامل.

وبحسب صحيفة الرياضية، انتهى سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي من تشكيل أعضاء المجلس بالكامل، ولم يتبقَ سوى منصب نائب الرئيس.

وأشارت الرياضية إلى أن نائب رئيس نادي النصر السعودي الجديد، سيكون شخصًا جديدًا على الوسط الرياضي السعودي، ما أضفى غموضًا حول المنصب الخالي حاليًا.

وأعفى آل سويلم، سلمان المالك نائب رئيس النادي السابق، بعد أيام من مقابلة تلفزيونية تحدث خلالها بطريقة لم تعجب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضية بالمملكة العربية السعودية، قبل أن يعتذر المالك لما أسماه تصريحه، بمعلومات خاطئة.

وينتظر آل الشيخ أن يستقبل قائمة كاملة بتشكيل مجلس إدارة نادي النصر كاملًا لاعتماده رسميًا.

وبدأ دانييل كارينيو العمل على تجهيز معسكر إعداد الفريق للموسم المقبل.