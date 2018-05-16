من سيقود أول تدريب لنادي الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل؟

غادر فهد المفرج مدير الكرة في نادي الهلال السعودي إلى إيطاليا، برفقة إداري فريق الهلال الأول لكرة القدم وليد القاسم، لاعتماد المقر الأنسب في إيطاليا أو النمسا؛ الذي سيحتضن معسكر الفريق الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

إلى ذلك، قدّمت إدارة المسؤولية الاجتماعية في نادي الهلال بالتعاون مع إحدى الشركات الطبية المتخصّصة، كشفًا مجانيًا للاعبي الهلال السابقين، ونظارات طبية مجانية، وقدّمت أيضًا هدايا عينية للاعبي الهلال السابقين، وخصومات لعائلاتهم؛ وذلك خلال الملتقى الشهري للاعبين السابقين.

ويستأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، عند الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل تدريباتهم استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الهلال، سيقود التدريبات الأرجنتيني خوان براون، ويساعده مدرب اللياقة عبدالعزيز الدوسري، ومدرب الحراس دان زادرينكا.

وستشهد التدريبات عودة البرازيلي كارلوس إدواردو بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي من إصابة الرباط الصليبي.

ولم يستقر نادي الهلال السعودي على اسم مدربه الجديد حتى الآن، إذ استكمل براون الموسم الماضي بعد إقالة رامون دياز الذي تطالب الجماهير بعودته مجددًا.

ووعد سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي، الجماهير بمدرب عالمي، ولاعبين على مستوى مميز.

وينتظر المدرب الجديد لنادي الهلال ملفات هامة للغاية، أبرزها تحديد موقف اللاعبين الأجانب والتعاقد الجديد.