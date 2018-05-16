فواز القرني لاعب نادي الاتحاد السعودي يعلق على لقطة سلامه على الملك سلمان (فيديو)

حرص فواز القرني، حارس نادي الاتحاد السعودي، للرد على الفيديو الذي تم تداوله بخصوص لقطة من لحظة سلامه على خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد مباراة نهائي كأس الملك أمام الفيصلي، وملاحظة الحارس الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم له.

وظهر القرني في اللقطة وهو يصافح خادم الحرمين، فيما يتابعه الحارس الفغم بنظراته، ما دفع متابعين إلى تداول الفيديو وطرح تفسيرات حمل بعضها إساءة.

وقال القرني في فيديو نشره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لم يعلم بالفيديو إلا بعد يوم من انتشاره، مشدداً على أنه لم يرتكب أي شيء يدفع لأن يكون عرضة للمتابعة، وأنه لا يعقل أن لاعباً سيصعد ليقابل خادم الحرمين بمنظر غير لائق، معبراً عن فخره بمصافحته لخادم الحرمين واحترامه الكبير للواء الفغم.

وأضاف: “أحب أعتذر للجميع وحكومتنا الرشيدة وقيادتنا الغالية، وهذا توضيح لما حدث”.

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يذكر أن الجدل جاء بسبب وجود روايتين حول الأمر، الأولى تؤكد أن القرني لم يكن يحمل بطاقة تعريف كما هي الحال مع الجميع، فأراد الحارس الشخصي التأكد من هويته.

والرواية الثانية تقول، وفق الإعلامي إبراهيم بن ناهض، إن الفغم وقعت عينه على فواز القرني عند مصافحته للملك سلمان وهو يمارس سلوكًا غير لائق، وبادر مسرعًا بالإشارة إلى ذلك للمعنيين للتعامل مع هذا الموقف.

ولم يشارك فواز القرني في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي؛ بسبب إصابته في التدريب الأخير قبيل انطلاق المباراة.