إعلان قائمة المنتخب السعودي للمرحلة الخامسة استعدادًا لكأس العالم 2018

أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، الخميس، قائمة اللاعبين المشاركين في المرحلة الخامسة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم.

وضمت القائمة التي أعلنها بيتزي 28 لاعبًا بينهم 4 حراس وهم: عساف القرني، ومحمد العويس، وياسر المسيليم، وعبدالله المعيوف.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي على النحو التالي:

الدفاع: منصور الحربي، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وسعيد المولد، ومعتز هوساوي، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومحمد جحفلي، وعلي البليهي.

الوسط: عبدالله الخيبري، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، وتيسير الجاسم، وحسين المقهوي، وسلمان الفرج، ونواف العابد، ومحمد كنو، ويحيى الشهري.

الهجوم: هتان باهبري، ومحمد الكويكبي، وفهد المولد، ومحمد السهلاوي، ومهند عسيري.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يلعب 3 مباريات ودية خلال معسكره المقبل، أمام إيطاليا، يوم 20 مايو، على ملعب سانك غالين في سويسرا، ثم أمام بيرو على الملعب ذاته في الثالث من يونيو المقبل، على أن تكون آخر المباريات الودية أمام ألمانيا في الثامن من الشهر المقبل، على ملعب باي أرينا.

ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا ومصر والأوروغواي، على أن يلعب المباراة الافتتاحية أمام روسيا يوم 14 يونيو.