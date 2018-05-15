المنتخب السعودي يهزم اليونان وديًا استعدادًا لكأس العالم (فيديو)

حقق المنتخب السعودي الفوز على اليونان 2-0 في المعسكر الذي يجريه الأخضر استعدادًا لكأس العالم في إسبانيا.
وسجّل سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة 20 برأسية سكنت الشباك اليونانية بعد تبادل كرات بالرأس.
ولعب المنتخب اليوناني منقوصًا بعد طرد ديميتروس جيانوليس الذي عرقل سلمان الفرج المنفرد في الدقيقة 43.
19’ سالم الدوسري يسجّل أول أهداف المباراة في الشباك اليونانية 1-0
#السعودية_اليونان
#دوري_بلس pic.twitter.com/YKjMep1JSG
— دوري بلس (@dawriplusksa) May 15, 2018
وسجل محمد كنو هدف السعودية الثاني بعد صناعة رائعة من عبدالله عطيف وتعامل رائع من مهاجم الأخضر مع الكرة.
وشهدت المباراة غياب اللاعبين السعوديين المحترفين في إسبانيا نظرًا لعدم إدراج اللقاء ضمن الأجندة الدولية.
ومنذ تأهل السعودية لكأس العالم خاض المنتخب خمس مباريات ودية انتصر مرتين على مولدوفا بثلاثية دون رد والجزائر بهدفين مقابل لا شيء.
79’ محمد كنو يضيف الهدف الثاني للمنتخب السعودي 2-0
#السعودية_اليونان
#دوري_بلس pic.twitter.com/8QEQ0lz5k1
— دوري بلس (@dawriplusksa) May 15, 2018
وخسرت من العراق بأربعة أهداف لهدف وبلجيكا برباعية دون رد، وتعادلت مع أوكرانيا إيجابيا بهدف لمثله.
وسوف يلتقي منتخب السعودية بعد ذلك مع إيطاليا ثم بيرو ثم ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم.