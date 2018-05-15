المنتخب السعودي يهزم اليونان وديًا استعدادًا لكأس العالم (فيديو)

حقق المنتخب السعودي الفوز على اليونان 2-0 في المعسكر الذي يجريه الأخضر استعدادًا لكأس العالم في إسبانيا.

وسجّل سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة 20 برأسية سكنت الشباك اليونانية بعد تبادل كرات بالرأس.

ولعب المنتخب اليوناني منقوصًا بعد طرد ديميتروس جيانوليس الذي عرقل سلمان الفرج المنفرد في الدقيقة 43.

وسجل محمد كنو هدف السعودية الثاني بعد صناعة رائعة من عبدالله عطيف وتعامل رائع من مهاجم الأخضر مع الكرة.

وشهدت المباراة غياب اللاعبين السعوديين المحترفين في إسبانيا نظرًا لعدم إدراج اللقاء ضمن الأجندة الدولية.

ومنذ تأهل السعودية لكأس العالم خاض المنتخب خمس مباريات ودية انتصر مرتين على مولدوفا بثلاثية دون رد والجزائر بهدفين مقابل لا شيء.

وخسرت من العراق بأربعة أهداف لهدف وبلجيكا برباعية دون رد، وتعادلت مع أوكرانيا إيجابيا بهدف لمثله.

وسوف يلتقي منتخب السعودية بعد ذلك مع إيطاليا ثم بيرو ثم ألمانيا قبل انطلاق كأس العالم.