محمد جحفلي يُشيد بمعسكر المنتخب السعودي في إسبانيا

أكد محمد جحفلي مدافع منتخب السعودية أهمية المعسكر الخارجي الحالي في إسبانيا لإكساب اللاعبين اللياقة البدنية والفنية اللازمة قبل خوض كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل في روسيا.

ويخوض منتخب السعودية مباراة الافتتاح أمام روسيا الدولة المضيفة يوم 14 يونيو المقبل قبل مواجهة أوروغواي بعدها بـ 6 أيام، وستُختتم مواجهات الدور الأول أمام مصر في المجموعة الأولى يوم 25 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية انتصر خلاله على المنتخب الجزائري 2/0 وديًا يوم الأربعاء.

وقال جحفلي مدافع الهلال بطل الدوري المحلي:”استفاد اللاعبون من المعسكر الحالي بزيادة معدلات الجاهزية الفنية والبدنية مع اقتراب المشاركة في كأس العالم، والمباريات الودية لها مردود إيجابي كبير في تعزيز القدرات الفنية للاعبين، والانسجام بينهم، وتجنب تكرار السلبيات”.

وواصل المنتخب السعودي تدريباته في المعسكر ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم.

واكتفى الأرجنتيني “خوان أنطونيو بيتزي” مدرب الفريق بحصة تدريبية واحدة خلال الفترة الصباحية على ملاعب التدريب في مركز ماربيا، على أن يخوض الفريق تدريبًا مسائيًا غدًا السبت.

وسيشارك منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة، بينما كان أفضل أداء للفريق خلال مشاركته الأولى في 1994 عندما بلغ دور الـ 16.