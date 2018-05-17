حقيقة رغبة نايف هزازي في الانتقال إلى نادي الهلال

كشف المهاجم الدولي نايف هزازي لاعب الاتحاد والشباب والنصر السابق موقفه من الأنباء التي تم تداولها بشأن عرض خدماته للعب لنادي الهلال في الفترة القادمة، وتلقيه الرفض من قبل سامي الجابر رئيس الهلال، حيث نفى تمامًا صحة تلك الأنباء.

وقال هزازي مغردًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “توضيح لمتابعيني الكرام.. أن الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامي بعرض خدماتي على نادي الهلال، وتم الاعتذار من قبل الرئيس سامي الجابر لا يمت للحقيقة بصلة”.

وأضاف هزازي: “أنا حاليًا مرتبط بعقد مع نادي بوتوشاني الروماني تبقى فيه موسم واحد، مع كامل احترامي للهلال وجماهيره”.

وكانت تقارير قد راجت مؤخرًا حول عرض اللاعب نفسه على الهلال للعب في صفوفه الفترة المقبلة، كما ترددت أنباء أخرى عن مفاوضة الاتحاد للاعب للعودة لناديه السابق من جديد.