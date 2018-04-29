نايف هزازي يتحدى: سأعود للمنتخب وسألعب لنادٍ جماهيري

قال نايف هزازي لاعب نادي بوتوشاني الروماني إنه متأهب للعودة من جديد لصفوف المنتخب السعودي، واللعب معه في كأس العالم بعد شهرين تقريبًا في روسيا، واعدًا بالعودة للدوري السعودي من جديد من بوابة أحد الأندية الجماهيرية الكبيرة.

وقال هزازي في حديث لصحيفة “الرياضية”: متحمس للظهور الرسمي الأول مع بوتوشاني الروماني”.

وأكد هزازي أنه سيسعى جاهدًا لإثبات نفسه في التجربة، من خلال وضع بصمته بتسجيل الأهداف، مبينًا أن يطمح في العودة إلى صفوف المنتخب السعودي مجددًا، وأن تكون عودته إلى الدوري السعودي عبر بوابة أحد الأندية الجماهيرية الكبرى.

وكان هزازي قد انضم لصفوف بوتوشاني الروماني، الذي سيلعب ضد غازميتان مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الروماني لكرة القدم.

ويملك نايف 14 هدفًا في 56 مباراة مع المنتخب السعودي.