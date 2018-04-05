بوتوساني الروماني يضم نايف هزازي مهاجم نادي التعاون السعودي لموسم ونصف

أعلن نادي بوتوساني الروماني، الخميس، ضم مهاجم التعاون السعودي لكرة القدم نايف هزازي دون الإفصاح عن المقابل المادي للصفقة.

ووفقًا لموقع النادي الروماني على الإنترنت، أعلن النادي ضم المهاجم السعودي هزازي لموسم ونصف الموسم.

وشارك اللاعب الموسم الجاري في 9 مباريات فقط سجل خلالها هدفين.

هزازي (29 عامًا) لاعب دولي في منتخب السعودية منذ عام 2008 وهو في التاسعة عشر من عمره، وشارك في عدد كبير من المباريات الدولية.

كما لعب هزازي لأندية كبيرة في المسابقة المحلية هي نادي الاتحاد، والنصر بجانب التعاون.

اللاعب بدأ في أكاديمية الشباب لنادي اتحاد جدة، وتم تصعيده للفريق الأول وهو في سن صغيره، وكان قريبًا من اللعب لإشبيلية الإسباني إلّا أن المفاوضات لم تكتمل.