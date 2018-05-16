تعرّف على أول قرارات بابلو غويدي مدرب النادي الأهلي السعودي الجديد

تعرّف على أول قرارات بابلو غويدي مدرب النادي الأهلي السعودي الجديد

#إرم_سبورت

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي عن أن المدير الفني الجديد للفريق، الأرجنتيني بابلو غويدي، طالب بإبعاد محترفي الفريق، الأسترالي مارك ميليغان والبرازيلي كلاوديمير لاعب المحور.

وفي حال رحيل اللاعبين سينضمان إلى الثنائي فيتڤاتزيديس والبرازيلي ليوناردو دي سوزا اللذين طالبا بفسخ تعاقدهما مع النادي؛ بحجة عدم الحصول على مستحقاتهما.

إلى ذلك، ترددت أنباء من داخل النادي الجداوي عن أن لاعب وسط الفريق عبدالفتاح عسيري يرغب في الرحيل عن النادي والعودة من جديد لناديه السابق الاتحاد.

وطالبت الجماهير بضرورة تجديد عقد مدافع الفريق معتز هوساوي، بعد الأنباء التي ترددت عن اتفاقه مع الاتحاد للانتقال إليه في الموسم المقبل.

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