الأرجنتيني بابلو غويدي يصل جدة الأحد المقبل لتوقيع عقود تدريب النادي الأهلي السعودي

يصل المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، تمهيدًا لتعيينه مديرًا فنيًا للنادي الأهلي السعودي.

لم يعلن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي اختيار غويدي مدربًا للفريق الأول بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن تقارير إعلامية أرجنتينية كشفت عن توليه تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وحرصت إدارة النادي السعودي على تواجد المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة الفريق أمام السد القطري، المقرر إقامتها في 6 مايو (أيار) الحالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يحدد بابلو غويدي احتياجاته الفنية للفريق عقب مشاهدته أمام السد القطري من أجل بدء الإعداد للموسم الجديد.

ويقود المدرب التونسي فتحي الجبال فريق الأهلي أمام السد في لقاءي البطولة الآسيوية.

تمديد عقد محمد آل فتيل لثلاث سنوات

من جهة أخرى أعلن مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، برئاسة ماجد النفيعي تمديد التعاقد مع لاعب الفريق الكروي الأول، محمد آل فتيل، مدة ثلاثة أعوام مقبلة.

ونشر حساب نادي الأهلي عبر تويتر: “محمد آل فتيل أهلاوياً حتى 2021”.

صور من توقيع عقد الكابتن محمد آل فتيل للنادي #الأهلي pic.twitter.com/YyhDgq5NeD — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢ مايو ٢٠١٨

فيديو | كلمة الكابتن محمد آل فتيل بعد تجديد عقده مع النادي #الأهلي حتى 2021م.@fateel3 pic.twitter.com/8XjRHoZ9iD — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢ مايو ٢٠١٨

وكان آل فتيل انضم إلى صفوف الأهلي في يونيو (حزيران) 2014، وهو ما يعني أن عقده الحالي كان مقررًا أن ينتهي الشهر المقبل.

وخاض محمد آل فتيل خمس مواجهات مع الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم، إذ شارك كأساسي في أربع مباريات وكبديل في لقاء وحيد.