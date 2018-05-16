ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي يكشف عن صاحب قرار عدم مشاركة الدوليين أمام السد

كشف ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، أن إدارته حاولت التواصل مع المدير الفني للمنتخب السعودي، أنطونيو بيتزي، لضم اللاعبين الدوليين قبل مواجهة السد القطري بدوري أبطال آسيا لكنه رفض.

وقال النفيعي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: “الفريق تدرب قبل المباراة بـ 13 أو 14 لاعبًا فقط، بسبب الإصابات ومعسكر المنتخب الذي كان يشارك فيه لاعبون أساسيون”.

وأضاف: “حاولنا التواصل مع بيتزي عبر اتحاد كرة القدم السعودي لجلب لاعبينا الدوليين الأساسيين لكنه تمسك بهم لحاجته لهم”.

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وتعادل الأهلي 2- 2 مع السد في اللقاء الذي أُقِيم الاثنين الماضي في جدة، ليودع البطولة القارية بعد خسارته 4 – 3 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

وعن أزمة اللاعب بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، بعد اتهامه لحكم مباراة الذهاب بين الفريقين بالرشوة، قال النفيعي: “رفعنا عقب المباراة مباشرة شكوى للاتحاد الآسيوي ضد بونجاح واتهامه للحكم بالرشوة وهو إجراء روتيني متعارف عليه ويتم بيننا وبين المراقب، وكنا نعول على الاتحاد الآسيوي أن يتدخل ولكن أستغرب عدم البت في شكوانا”.

واختتم: “نحن في مرحلة انتقالية وأتمنى أن نأخذ الفرصة كاملة ونحن في نهاية موسم ونسعى للتفاوض مع لاعبين جدد ودعم الفريق بكل بقوة”.