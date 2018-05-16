تقارير.. المدرب البرتغالي جوزيه غوميز يشكو النادي الأهلي السعودي في “الفيفا”

كشفت تقارير صحافية أن المدرب البرتغالي جوزيه غوميز تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد النادي الأهلي السعودي، للحصول على مستحقاته المالية، ووصلت الشكوى للاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي للرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بالقضية.

وكان النادي الأهلي، بحسب ما نقلت صحيفة “الرياض”، أعلن في تلك الفترة إنهاء عقد البرتغالي غوميز بالتراضي.

وكشفت الصحيفة نقلًا عن مصدر مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن وجود شكاوى إضافية وصلت الاتحاد الدولي مؤخرًا والتي تقدم بها لاعبا الفريق اليوناني فيتفاتزيديس والبرازيلي ليوناردو دي سوزا بحجة عدم استلام مستحقات لهما متأخرة.

وكان غوميز يتولى مؤخرًا تدريب نادي التعاون السعودي قبل أن يرحل رسميًا في شهر أبريل الماضي، بعد انتهاء مسيرته مع الفريق، بعد أن قاده للمركز السابع في الموسم المنصرم ليسدل الستار على تجربة ملهمة في دوري المحترفين السعودي.

ويعد غوميز المدرب الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، منذ انطلاقه في موسم 2008/ 2009 وحتى الآن.

وتولى غوميز تدريب فريق التعاون في موسم 2015/ 2016، وحقق نتائج مميزة آنذاك أثمرت عن انتقاله لقيادة الأهلي في الموسم التالي، ولكنها تجربة لم يكتب لها النجاح.

وعاد غوميز بعد تجربته القصيرة مع الأهلي لتدريب التعاون فيما تبقى من مباريات الموسم الماضي، واستمر على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم المنصرم.

وشارك غوميز في 84 مباراة كمدرب بالدوري السعودي منها 80 مباراة مع التعاون وأربع مباريات مع الأهلي، حقق الفوز في 32 منها وتعادل في 21 مباراة وخسر 31.

وسجل التعاون والأهلي مع غوميز 150 هدفًا واستقبلت شباكهما 124 هدفًا، وجمع 117 نقطة وفقد 135 نقطة بالدوري.

وانفرد السوري جهاد الحسين، لاعب التعاون، بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري مع جوزيه غوميز، بعد أن سجل حضورًا في 75 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 28 هدفًا.

واعتلى باولو إيفولو لاعب التعاون السابق، قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في عهد غوميز بالدوري السعودي، بـ 27 هدفًا في 45 مباراة، علمًا أن اللاعب الكاميروني ساهم أيضًا بـ10 تمريرات حاسمة.