كيف يقيّم فهد المولد تجربته الاحترافية مع ليفانتي الإسباني؟.. اللاعب يجيب (فيديو)

فسّر فهد المولد، مهاجم المنتخب السعودي، سبب عدم مشاركته كثيرًا في مباريات فريق ليفانتي الإسباني، المعار إليه من نادي الاتحاد السعودي، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال المولد في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة السعودية واليونان الودية، مساء الثلاثاء: “تجربتي الاحترافية لم تنته إلى الآن، لكن بالفعل لم أشارك كثيرًا بسبب اختلاف إيقاع المباريات، وعمومًا الدوري لا يزال يتبقى فيه لقاء واحد، وبعده نقيّم الفترة كلها”.
وبسؤال هل يشعر بعدم ارتياحه في النادي الإسباني، أجاب: “بالعكس تمامًا، صار هناك تجانس بيني وبين لاعبي ليفانتي، وأحببتهم وأحبوني”.
وعن فوز المنتخب السعودي وديًا على اليونان بهدفين نظيفين، أوضح المولد: “مباراة جيدة بالنسبة لنا، طبقنا بعض الأشياء التي طلبها المدرب، وما زال لدينا معسكر أخير قبل كأس العالم، وإن شاء الله نتطور أكثر”.
وتابع: “المدرب يطلب منّا تطبيق الضغط العالي، وهذا يتطلب إيقاعًا أسرع، واللاعبون بذلوا في هذا المعسكر مجهودًا جبارًا، واختتموه بانتصارين مهمين لنا، والقادم أفضل”.