شاهد فهد المولد يحتفل مع فريقه ليفانتي بالفوز على نادي برشلونة (فيديو)

احتفل الدولي السعودي فهد المولد، مساء الأحد، مع ناديه ليفانتي بالفوز على فريق برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وظهر المولد في مقطع فيديو وهو يصافح زملاءه في الفريق الإسباني بعد أن ألحقوا أول هزيمة في الدوري المحلي بالمتصدر برشلونة وبنتيجة كبيرة بلغت خمسة أهداف مقابل أربعة للفريق الكتالوني.

كما ظهر المولد وهو برفقة لاعبي الفريقين خلال دورانهم حول المدرجات لشكر الجمهور الذي حضر المباراة.

????| فرحة “فهد المولد” مع لاعبي ليفانتي بعد انتصارهم على برشلونة :

pic.twitter.com/GlPsK2Zrh8 — Insider Itti (@InsiderItti) ١٣ مايو ٢٠١٨

وكان المولد في قائمة مباراة فريقه ليفانتي، التي جمعه بنادي برشلونة، لكن المدرب لم يستعن به في المباراة، وبقي في دكة البدلاء بعد ترقب كبير من عشاقه الكثر في المملكة للمشاركة كأول لاعب سعودي يواجه برشلونة وتمنياتهم بتسجيله هدفًا في شباك البارسا.

وقبل إقامة مباراة ليفانتي ضد برشلونة كان المولد شارك في مباراة ليفانتي وليغانيس والتي أقيمت، يوم الاثنين الماضي، في الجولة الـ36 من البطولة وانتهت بفوز ليفانتي بثلاثية دون رد.

والمولد هو أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني ضمن الـ9 لاعبين والذين احترفوا في الليغا، تحت رعاية هيئة الرياضة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وأنهى ليفانتي السجل القياسي لنادي برشلونة الذي يشمل 37 مباراة دون خسارة في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بفوزه عليه وعلى نحو مفاجئ 5-4 اليوم الأحد مع إراحة الضيوف لليونيل ميسي.