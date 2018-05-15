مشجعون يكشفون تصميم قميص نادي الهلال السعودي الجديد (صورة)

تداول مشجعو نادي الهلال السعودي صورة، قيل إنها للقميص الجديد للزعيم في الموسم القادم.

الصورة تم تداولها في الوقت الذي يتواجد فيه سامي الجابر رئيس نادي الهلال في الإمارات؛ من أجل اختيار الأطقم الجديدة للفريق.

وظهر الطاقم الأساسي باللون الأزرق مع خطوط طولية بدرجتين متفاوتتين من اللون ذاته، فيما الطاقم الثاني أبيض سادة.

ويتواجد سامي الجابر حاليًا في دبي؛ لاختيار التصميم الجديد لقميص الفريق، وتوقيع العقود مع الشركة المنتجة.

وتسببت الصورة المتداولة في انشقاق بين جماهير الهلال، فمنهم من يرى أنه أفضل، والآخر يرى أنه قميص أقل من قيمة الهلال.