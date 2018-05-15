وفاة تركي بافرط نجم نادي الاتحاد السعودي السابق

نعى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، نواف بن ناصر المقيرن باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي وجماهيره لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق الفقيد تركي بافرط “رحمه الله”، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنه وجماهيره لن ينسوا الراحل وماقدمه من تضحيات وعطاء لخدمة ناديه الذي ظل عاشقًا له قريبًا منه طيلة حياته ” رحمه الله”.

“سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وتوفي بافرط لاعب الاتحاد السعودي السابق بعد صراع مع المرض.