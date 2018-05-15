أول تعليق من ماجد النفيعي بعد خروج النادي الأهلي السعودي من دوري أبطال آسيا

واجه ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، جماهير الفريق عقب الخروج من دوري أبطال آسيا بعد التعادل مع السد القطري بهدفين لمثلهما على ملعب الجوهرة المشعة أمس الاثنين.

وقال النفيعي عبر تويتر :”قدَر الله وما شاء فعل، هاردلك لجمهورنا العظيم، حاولنا جاهدين إسعادكم بالتأهل، والتغلب على جميع الظروف التي واجهتنا والتي لا تخفى على الجميع، ولكن قدر الله وماشاء فعل”.

وتابع :”سيبدأ عمل الموسم المقبل اعتبارًا من صباح الغد، وسنعمل على إعداد الفريق بالشكل الذي يرضي عشاقه الذين يستحقون أن يشاهدوا العمل يتحدث، وهذا ما سيكون بإذن الله تعالى وكلنا ثقة في وقفة ودعم جمهورنا الكبير”.

وأتم :”أؤكد لكم أن هناك تغييرات كبيرة ستطال قائمة اللاعبين المحليين والأجانب وسيتم تصعيد عدد من اللاعبين المميزين من الفريق الأولمبي، لتدعيم صفوف الفريق الأول”.

وأحرز بغداد بونجاح مهاجم السد هدفين بواقع هدف في كل شوط في التعادل 2-2 مع الأهلي السعودي في جدة ليتأهل فريقه لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمس الاثنين.

وبلغ السد دور الثمانية للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ليلحق ببيروزي الإيراني الذي أقصى الجزيرة الإماراتي.