نادي الاتحاد السعودي ينافس أندية إماراتية وصينية على المهاجم البرازيلي جونيور مورايس

دخل نادي الاتحاد السعودي في منافسة قوية مع عدة أندية لكلٍ من الإمارات والصين وبلغاريا للفوز بخدمات المهاجم البرازيلي جونيور مورايس “31” عامًا، لاعب فريق دينامو كييف الأوكراني.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه في نهاية شهر يونيو القادم حيث كان قد انضم لناديه الحالي من فريق ميتالورغ دونيتسك الأوكراني.

وبحسب ما نقلت صحيفة “sport” الأوكرانية فإن اللاعب تلقى عروضًا مغرية بأموال أكثر بكثير مما يحصل عليها في كييف في الوقت الحالي وأنه يود الانتقال لأي من تلك الأندية لتأمين مستقبله.

ومن المنتظر أن يتكفّل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، بتكاليف صفقة المهاجم البرازيلي حال وصوله إلى اتفاق مع نادي الاتحاد.

جونيور مورايس من مواليد عام 1987 ويبلغ من العمر 31 عامًا، انضم لناديه الأوكراني الحالي من فريق ميتالورغ دونيتسك الأوكراني علمًا أن اللاعب سبق له اللعب في صفوف سانتوس وبونتي بريتا وسانتو أندريه البرازيليين وسسكا صوفيا البلغاري وكل من ميتالورغ دونيتسك ودينامو كييف الأوكرانيين.