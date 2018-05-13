رسميًا.. تركي آل الشيخ يعتمد نواف المقيرن رئيسًا لنادي الاتحاد السعودي (صورة)

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد، برئاسة نواف المقيرن.

وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة: اعتمد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المجلس الإداري الجديد بنادي الاتحاد، برئاسة نواف المقيرن، وعضوية فراس التركي، وياسر نصيف، ومحيي الدين كامل، وخميس الزهراني، وعبدالله كبوها.

وبدأ نادي الاتحاد موسمه الماضي برئاسة أنمار الحائلي لعامٍ واحد بالتكليف، قبل أن يتم إعفائه وتكليف حمد الصنيع رئيساً حتى نهاية الموسم الكروي.