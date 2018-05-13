الكشف عن 6 تعاقدات جديدة سيعقدها نادي الاتحاد السعودي الموسم المقبل

كشف الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، أن نادي الاتحاد السعودي، اقترب من التعاقد مع 6 لاعبين خلال الموسم الجديد.

وقال البكيري في تصريحات لقناة “أبوظبي” الرياضية، مساء السبت: “هناك 6 لاعبين محليين سيتعاقد معهم نواف المقيرن، رئيس الاتحاد، منهم: حسن معاذ ونايف هزازي، لاعب القادسية”.

وأضاف: “الاتحاد أيضًا سيتعاقد مع ظهيرين وقلب دفاع ومحور هجومي ومحور دفاعي، وهناك لاعب سوبر ستار محلي لن أعلن اسمه حاليا”.

وأحرز الاتحاد لقب كأس ملك السعودية لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على الفيصلي في المباراة النهائية بعد وقت إضافي في استاد الجوهرة في مدينة جدة، يوم السبت.

وهذا أول لقب للاتحاد هذا الموسم والتاسع له في هذه البطولة ليضرب موعدًا مع غريمه الهلال بطل الدوري على لقب كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر بداية الموسم المقبل.

وأحرز عبد الرحمن الغامدي هدف الاتحاد الأول بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بينما أنقذ قبلها مصطفى ملائكة حارس التعاون تسديدة قوية من التشيلي كارلوس فيلانويفا في الدقيقة الـ 24.

لكن البديل المصري صالح جمعة أرسل تمريرة عرضية في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة حوّلها سعيد الربيعي برأسه في شباك فواز القرني حارس الاتحاد.

واستعان الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ بنظام حكم الفيديو المساعد ليحتسب هدف ربيع سفياني في الدقيقة المئة رغم أنه الغاه في وقت سابق بداعي التسلل.

وعزز عبد العزيز العرياني فوز الاتحاد قبل نهاية الوقت الإضافي الثاني بأربع دقائق عندما هز شباك الحارس ملائكة من مدى قريب.