هكذا احتفلت الإعلامية خديجة الوعل بفوز نادي الاتحاد السعودي بكأس الملك (فيديو)‎

احتفلت الاعلامية السعودية خديجة الوعل بتتويج نادي الاتحاد السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة التاسعة في تاريخه، بطريقة رائعة لفتت أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت خديجة الوعل عبر حسابها على “تويتر”، عقب المباراة فيديو وهي ترتدي قميص “العميد” وأمامها تورتة عليها شعار النمور، قائلة: “تعالوا يا جماعة قطعوا معي الكيكة، ألف مبروك للأمة الاتحادية ألف مبروك”.

ونجح اتحاد جدة، في إنقاذ موسمه بتحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر انتصاره على الفيصلي، بنتيجة 3-1، يوم السبت، في مباراة استمرت لمدة 120 دقيقة، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويعد هذا اللقب، هو التاسع في تاريخ اتحاد جدة، خلال مسيرته بكأس خادم الحرمين، فيما فشل الفيصلي في حصد لقبه الأول في المسابقة.

وخديجة الوعل هي مذيعة ومعدة برامج في إذاعة “إم بي سي إف إم”، وقدمت من قبل برنامج صباحكم ورد وما يطلبه المستمعون، كما استمرت لسنوات في تقديم برنامج حبايب، الذي يعد واحدا من أشهر برامجها الإذاعية.

وشاركت بالتمثيل في عدد من المسلسلات الإذاعية، وتخرجت من جامعة الملك فهد بن عبدالعزيز عام 2000 في تخصص علم الاجتماع.