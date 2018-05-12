بعد تتويجه بلقب كأس الملك.. الاتحاد ينافس الهلال على لقب بطل السوبر السعودي

بعد تتويج نادي الاتحاد السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة، سيواجه نظيره الهلال في مباراة كأس هيئة الرياضة لبطل السوبر خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الاتحاد تُوج بطلًا لكأس الملك وذلك بعد فوزه على نادي الفيصلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، أما نادي الهلال فهو بطل الدوري السعودي موسم 2017-2018.

وكان نادي الهلال حسم لقب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وكان العميد قد توج باللقب من قبل ثماني مرات مواسم 1957-1958، 1958-1959، 1959-1960، 1962-1963، 1966-1967، 1988-1987، 2009-2010، 2012-2013.

وجنى الاتحاد 10 ملايين ريال، قيمة مكافأة البطولة، المقدّمة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبات الاتحاد أيضًا، أحد الأندية السعودية الأربعة، المشاركة في دوري أبطال آسيا، خلال الموسم المقبل، إلى جانب الهلال، بطل الدوري، والأهلي وصيفه، والنصر ثالث الترتيب، الذي سيلعب الملحق المؤهل للبطولة القارية.