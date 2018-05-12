نادي الاتحاد السعودي يتوج بطلا لكأس الملك بثلاثية في الفيصلي (فيديو)

حصد نادي الاتحاد السعودي كأس خادم الحرمين الشريفين في نسختها الثانية والأربعين بعد أن تغلب على الفيصلي 3 / 1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الجوهرة المشعة بجدة، ليرفع عدد ألقابه من البطولة إلى تسعة ألقاب.

وانتهى الوقت الإصلي للمباراةبالتعادل 1 /1 ليلجأ الفريقان إلى وقت اضافي مدته نصف ساعة ، و يضيف خلاله الاتحاد هدفين متتاليين .

سجل للاتحاد عبد الرحمن الغامدي( 45 ) وربيع سفياني ( 100) وعبدالعزيز العرياني ( 116)، فيما سجل هدف الفيصلي الوحيد سعيد الربيعي( 91).

92’ سعيد الربيعي يفاجئ الاتحاديين بهدف التعادل في آخر دقائق المباراة 1-1#الفيصلي_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/iFFwww0mkd — دوري بلس (@dawriplusksa) May 12, 2018

100’ تقنية الفيديو تنصف الاتحاد وتحسب هدفاً ثانياً للعميد بأقدام ربيع السفياني 2-1#الفيصلي_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/mbDFFbyAtO — دوري بلس (@dawriplusksa) May 12, 2018