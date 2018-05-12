نادي الاتحاد السعودي يتوج بطلا لكأس الملك بثلاثية في الفيصلي (فيديو)

حصد نادي الاتحاد السعودي كأس خادم الحرمين الشريفين في نسختها الثانية والأربعين بعد أن تغلب على الفيصلي 3 / 1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الجوهرة المشعة بجدة، ليرفع عدد ألقابه من البطولة إلى تسعة ألقاب.
وانتهى الوقت الإصلي للمباراةبالتعادل 1 /1 ليلجأ الفريقان إلى وقت اضافي مدته نصف ساعة ، و يضيف خلاله الاتحاد هدفين متتاليين .
45’ عبدالرحمن الغامدي يسجّل الهدف الأول للاتحاد من كرة رأسية 1-0#الفيصلي_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/DjM3Kz2yTG
— دوري بلس (@dawriplusksa) May 12, 2018
سجل للاتحاد عبد الرحمن الغامدي( 45 ) وربيع سفياني ( 100) وعبدالعزيز العرياني ( 116)، فيما سجل هدف الفيصلي الوحيد سعيد الربيعي( 91).
92’ سعيد الربيعي يفاجئ الاتحاديين بهدف التعادل في آخر دقائق المباراة 1-1#الفيصلي_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/iFFwww0mkd
— دوري بلس (@dawriplusksa) May 12, 2018
100’ تقنية الفيديو تنصف الاتحاد وتحسب هدفاً ثانياً للعميد بأقدام ربيع السفياني 2-1#الفيصلي_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/mbDFFbyAtO
— دوري بلس (@dawriplusksa) May 12, 2018
116’ عبدالعزيز العرياني يسجل الهدف الثالث للعميد في شباك الفيصلي 3-1#الفيصلي_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/wyk3lwKNJX
— دوري بلس (@dawriplusksa) May 12, 2018