اتحاد طنجة يتوّج بلقب الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه

توّج اتحاد طنجة بلقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بفوزه 2-1 على ضيفه وجاره المغرب التطواني، اليوم السبت.

ورفع اتحاد طنجة رصيده إلى 52 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه المباشرين حسنية أغادير والوداد البيضاوي قبل جولة واحدة على النهاية.

فرحة جماهير اتحاد طنجة باللقب الأول في الدوري المغربي ????????pic.twitter.com/ejvXZzPpDJ — HAMZA (@HamzaRMFC) May 12, 2018

وفاز حسنية أغادير 3-1 على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بينما تعادل الوداد 1-1 على ملعب أولمبيك أسفي.

واحتفلت جماهير اتحاد طنجة عقب نهاية المباراة بالنزول إلى أرض ملعب طنجة الكبير شمال البلاد مع إدريس لمرابط مدرب الفريق والقائد أسامة الغريب.