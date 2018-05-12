مباراة الاتحاد والفيصلي.. الملك سلمان يؤدي العرضة السعودية فور وصوله إلى إستاد الجوهرة (فيديو)

أدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، “العرضة السعودية” إثر وصوله إلى إستاد الجوهرة لحضور نهائي كأس الملك الذي يجمع فريقي الاتحاد والفيصلي.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي.

"الملك سلمان يؤدي العرضة السعودية"

ملعب الجوهرة يزداد إشعاعاً وتوهجاً بوصول الملك سلمان بن عبد العزيز

#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#كأس_الملك_أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/TPdOtF4YzL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2018

ويتقدم نادي الاتحاد السعودي على الفيصلي بهدف نظيف في الشوط الأول أحرزه الغامدي في الدقيقة 45.

لحظة تحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجماهير المتواجدة في ملعب الجوهرة وعزف النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية#الاتحاد_الفيصلي#كأس_الملك_دبي_الرياضية#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/x0X8A4vNKH — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 12, 2018

وقام الملك سلمان بن عبد العزيز بتوجيه تحية للجماهير المتواجدة في ملعب الجوهرة وسط عزف النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية.

لحظة وصول الملك سلمان بن عبد العزيز

وتفاعله مع الحدث الكروي الأهم

#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#كأس_الملك_أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/NcuHlOh9N5 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2018

ويسعى الاتحاد إلى الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة فى تاريخه، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما أنهى الفريق مشواره فى مسابقة الدورى السعودى بالمركز التاسع، بينما يحلم الفيصلى بحصد اللقب للمرة الأولى فى التاريخ.

ويُعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي فارس البطولة بتحقيقه 13 لقبًا يليه الاتحاد والهلال بـ8 ألقاب.

البطولة التي تعد الأغلى في الموسم الرياضي السعودي بدأت عام 1958، واستضافها ملعب الصبان في جدة بين الاتحاد والوحدة حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة بأربعة أهداف نظيفة.