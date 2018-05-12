مباراة الاتحاد والفيصلي.. الملك سلمان يؤدي العرضة السعودية فور وصوله إلى إستاد الجوهرة (فيديو)

مباراة الاتحاد والفيصلي.. الملك سلمان يؤدي العرضة السعودية فور وصوله إلى إستاد الجوهرة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، “العرضة السعودية” إثر وصوله إلى إستاد الجوهرة لحضور نهائي كأس الملك الذي يجمع فريقي الاتحاد والفيصلي.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي.

ويتقدم نادي الاتحاد السعودي على الفيصلي بهدف نظيف في الشوط الأول أحرزه الغامدي في الدقيقة 45.

وقام الملك سلمان بن عبد العزيز بتوجيه تحية للجماهير المتواجدة في ملعب الجوهرة وسط عزف النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية.

ويسعى الاتحاد إلى الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة فى تاريخه، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما أنهى الفريق مشواره فى مسابقة الدورى السعودى بالمركز التاسع، بينما يحلم الفيصلى بحصد اللقب للمرة الأولى فى التاريخ.

ويُعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي فارس البطولة بتحقيقه 13 لقبًا يليه الاتحاد والهلال بـ8 ألقاب.

البطولة التي تعد الأغلى في الموسم الرياضي السعودي بدأت عام 1958، واستضافها ملعب الصبان في جدة بين الاتحاد والوحدة حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة بأربعة أهداف نظيفة.

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