تصرف كوميدي من يوسف الثنيان خلال تحليله مباراة الاتحاد والفيصلي في نهائي كأس الملك (فيديو)

قام يوسف الثنيان، لاعب نادي الهلال السعودي الأسبق، بتصرف غريب خلال تحليله لمجريات لقاء الاتحاد والفيصلي، مساء اليوم السبت، الذي يقام على ملعب الجوهرة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال تحليله للقاء على قناة “الرياضية” السعودية لاحظ مقدم الاستوديو التحليلي عدم غلق الثنيان هاتفه الجوال، ليقوم بإخباره أن هاتفه يعمل، ولكن نجم نادي الهلال الأسبق قام بالرد على الهواء، لينفجر الاستوديو التحليلي في الضحك.

يوسف الثنيان يجري مكالمة هاتفية في الأستديو التحليلي! ????#دوري_بلس pic.twitter.com/EF1lgDBesv — دوري بلس (@dawriplusksa) May 12, 2018

ويتقدم نادي الاتحاد بهدف نظيف ضد الفيصلي، ويسعى الاتحاد للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة فى تاريخه، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما أنهى الفريق مشواره فى مسابقة الدورى السعودى بالمركز التاسع، بينما يحلم الفيصلى بحصد اللقب للمرة الأولى فى التاريخ.

ويُعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي فارس البطولة بتحقيقه 13 لقبًا يليه الاتحاد والهلال بـ8 ألقاب.

البطولة التي تعد الأغلى في الموسم الرياضي السعودي بدأت عام 1958 واستضافها ملعب الصبان في جدة بين الاتحاد والوحدة حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة بأربعة أهداف نظيفة.