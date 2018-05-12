هدف مباراة الاتحاد والفيصلي.. الغامدي يضع “النمور” في المقدمة (فيديو)

سجل عبدالرحمن الغامدي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، هدفا وضع به فريقه في المقدمة في شباك الفيصلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء الهدف في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول إثر استقباله لعرضية رائعة وضعها برأسه داخل الشباك.

ويسعى الاتحاد للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة فى تاريخه، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما أنهى الفريق مشواره فى مسابقة الدورى السعودى بالمركز التاسع، بينما يحلم الفيصلى بحصد اللقب للمرة الأولى فى التاريخ.

ويُعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي فارس البطولة بتحقيقه 13 لقبًا يليه الاتحاد والهلال بـ8 ألقاب.

البطولة التي تعد الأغلى في الموسم الرياضي السعودي بدأت عام 1958 واستضافها ملعب الصبان في جدة بين الاتحاد والوحدة حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة بأربعة أهداف نظيفة.