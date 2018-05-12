مباراة الاتحاد ضد الفيصلي.. كهربا يضيع فرصة هدف محقق ويعاني من الإصابة (فيديو)

مباراة الاتحاد ضد الفيصلي.. كهربا يضيع فرصة هدف محقق ويعاني من الإصابة (فيديو)

أضاع محمود عبدالمنعم “كهربا” هدفا محققا لنادي الاتحاد السعودي، في المواجهة التي تجمع فريقه ضد الفيصلي، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض كهربا لإصابة قوية في منطقة الظهر بعد التحام هوائي مع لاعب الفيصلي في الدقائق الأولى من اللقاء، وظهر متحاملا على نفسه ولا يريد الخروج.

وبعدها بدقائق حاول متابعة تسديدة قوية من العكايشي لكن حارس النصر تصدى لها لتسقط من يده ويسعى كهربا لإيداعها الشباك ولكنها تصطدم في جسد الحارس للمرة الثانية وتبتعد عن المرمى.

ويسعى الاتحاد للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة فى تاريخه، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما أنهى الفريق مشواره فى مسابقة الدورى السعودى بالمركز التاسع، بينما يحلم الفيصلى بحصد اللقب للمرة الأولى فى التاريخ.

ويُعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي فارس البطولة بتحقيقه 13 لقبًا يليه الاتحاد والهلال بـ8 ألقاب.

البطولة التي تعد الأغلى في الموسم الرياضي السعودي بدأت عام 1958 واستضافها ملعب الصبان في جدة بين الاتحاد والوحدة حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة بأربعة أهداف نظيفة.

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