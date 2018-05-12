مباراة الاتحاد ضد الفيصلي.. كهربا يضيع فرصة هدف محقق ويعاني من الإصابة (فيديو)

أضاع محمود عبدالمنعم “كهربا” هدفا محققا لنادي الاتحاد السعودي، في المواجهة التي تجمع فريقه ضد الفيصلي، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض كهربا لإصابة قوية في منطقة الظهر بعد التحام هوائي مع لاعب الفيصلي في الدقائق الأولى من اللقاء، وظهر متحاملا على نفسه ولا يريد الخروج.

كهربا يعاني من الإصابة ويتحامل على نفسه ولا يريد الخروج#الاتحاد_الفيصلي#كأس_الملك_دبي_الرياضية#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الرابط التالي: https://t.co/WHN8asir0I pic.twitter.com/zf7i2Fsb7B — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 12, 2018

وبعدها بدقائق حاول متابعة تسديدة قوية من العكايشي لكن حارس النصر تصدى لها لتسقط من يده ويسعى كهربا لإيداعها الشباك ولكنها تصطدم في جسد الحارس للمرة الثانية وتبتعد عن المرمى.

ويسعى الاتحاد للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة فى تاريخه، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما أنهى الفريق مشواره فى مسابقة الدورى السعودى بالمركز التاسع، بينما يحلم الفيصلى بحصد اللقب للمرة الأولى فى التاريخ.

مستحيلة يا كهربا .. وهو مصاب كاد أن يفعلها على طريقة هدفه في النصر في النهائي الماضي @farisf9#الاتحاد_الفيصلي#كأس_الملك_دبي_الرياضية#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الرابط التالي: https://t.co/WHN8asir0I pic.twitter.com/mIZqK1JBFC — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 12, 2018

ويُعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي فارس البطولة بتحقيقه 13 لقبًا يليه الاتحاد والهلال بـ8 ألقاب.

البطولة التي تعد الأغلى في الموسم الرياضي السعودي بدأت عام 1958 واستضافها ملعب الصبان في جدة بين الاتحاد والوحدة حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة بأربعة أهداف نظيفة.