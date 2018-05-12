“الطائرة الأرضية”.. تقنية جديدة تظهر في مباراة الاتحاد والفيصلي بنهائي كأس الملك.. فما هي؟ (فيديو)

كشف فهد إبراهيم الجربوع، نائب رئيس الخطوط الجوية السعودية، عن تقنية جديدة تظهر للمرة الأولى في الملاعب السعودية، وسيشاهدها جمهور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع ناديي الاتحاد والفيصلي، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة.

وقال الجربوع في تصريحات لقناة “أبوظبي” الرياضية: “ستشهد احتفالية اليوم تقنية جديد وهي (الطائرة الأرضية) وتنطلق بسرعة 30 كيلو مترًا في الساعة ونأخذ عليها 4 ركاب وتتابع الهجمة وتسير بطول الملعب ذهاب وإياب والتحكم فيها إلكترونيًا من قبل خبراء”.

???? || مبادرة و مفاجأة رائعة من الخطوط السعودية ✈️ وتقنية تظهر أول مرة في #نهائي_كأس_الملك وهي عبارة عن طائرة ارضية تصل سرعتها ٣٠ كليو متر في الساعة وتحمل اربع ركاب #شباب_الوطن_يرحبون_بالملك#مرحبا_سلمان

#KSA_SPORTS pic.twitter.com/6bg9gfKMIY — KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 12, 2018

وأضاف: “كنا ننتظر مناسبة كبيرة لتطبيقها ولدينا عدة أفكار وهي أخذت وقتًا طويلًا في الإنتاج وتركيبها وكان المناسب تجريبها في مناسبة كبيرة ولن نجد أفضل من كأس خادم الحرمين الشريفين لتظهر فيه، وسنراها في الدوري السعودي العام المقبل”.

وتابع: “الطائرة تأخذ 4 مقاعد وسيتواجد عليها عدد من المشاهير والجمهور الذي فاز في سحب التذاكر”.

ويسعى الاتحاد للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة فى تاريخه، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما أنهى الفريق مشواره فى مسابقة الدورى السعودى بالمركز التاسع، بينما يحلم الفيصلى بحصد اللقب للمرة الأولى فى التاريخ.

لاول مره في اسيا … طائرات تحمل 4 ركاب تتحرك ذهاب وايابا مع الهجمات pic.twitter.com/P4raFltqTX — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) May 12, 2018

ويُعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي فارس البطولة بتحقيقه 13 لقبًا يليه الاتحاد والهلال بـ8 ألقاب.

البطولة التي تعد الأغلى في الموسم الرياضي السعودي بدأت عام 1958 واستضافها ملعب الصبان في جدة بين الاتحاد والوحدة حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة بأربعة أهداف نظيفة.