مباراة الاتحاد والفيصلي.. تركي آل الشيخ ينتقد تغطية قناة KSA SPORTS لنهائي كأس الملك (فيديو)

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن غضبه من تغطية قناة KSA SPORTS لنهائس كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي، التي تنطلق بعد قليل على ملعب “الجوهرة”.

وقال آل الشيخ في تصريحات للقناة: “تغطية KSA SPORTS للنهائي مخجلة ومخيبة للآمال، ستوديو برنامج قبل الحدث ضعيف وليس بقدر الحدث هو ومراسله ومذيعه الداخلي الذي أشعرنا أن الهيئة ظلمت الفيصلي”.

وأضاف: “كنت أتوقع تغطية تليق بالحدث من KSA SPORTS ولكنني الآن متشائم، المذيع الخارجي ما بقى إلا يشغل الحفل ويشغل الأغاني خرب كل المفاجآت، مذيع ستوديو برنامج قبل الحدث حسسنا إن فيه جريمة ضد الفيصلي، وهو لا يعلم عن تفاصيل موضوع التذاكر، لا هو ولا ممثل الفيصلي”.

من جانبه قال رجاءالله السلمي، وكيل هيئة الرياضة: “الهيئة لم تظلم أحد، رئيس الفيصلي عُرض عليه 3000 تذكرة، وهو طلب 1000 تذكرة فقط، أرجو التثبت قبل طرح أي معلومة”.

مداخلة تركي ال الشيخ على الرياضية السعودية#الاتحاد_الفيصلي pic.twitter.com/9XObMcR3h4 — قولدنن بوي (@Goldeen_Booy) May 12, 2018

الاتحاد يخوض اللقاء متسلحًا بعاملَي الأرض والجمهور وخبرة النهائيات، وفي المقابل الفيصلي (وصل للنهائي عبر بوابة الأهلي الكبيرة) كانت له الكلمة الطولى هذا الموسم في اللقاءَين اللذين جمعا الفريقَين (دوريًّا)؛ إذ تعادل الفريقان في لقاء، وكسب عنابي سدير الآخر.

وفي المقابل يعول المدير الفني للفيصلي فوك رازفيتش كثيرًا على اللاعبَين “لويز جوستافو” وزميله “روجيرو” الكثير في خط المقدمة؛ إذ ركز خلال معسكر الفريق الأخير في الكويت على الناحية الهجومية كثيرًا.