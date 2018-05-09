مباراة النصر ضد فالنسيا.. سلطان نجل فهد الهريفي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ (صور)

وجه سلطان، نجل فهد الهريفي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي السابق، رسالة لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، خلال مهرجان اعتزال والده.

وتكفل تركي آل الشيخ بمهرجان اعتزال الهريفي.

وتقام مباراة النصر ضد فالنسيا الإسباني بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية، أمثال رونالدينيو وديكو وكريسبو وأحمد حسن ودل بييرو.

وحمل الهريفي ونجله سلطان صورة تركي آل الشيخ مكتوبًا عليها “شكرًا أبوناصر اللي سويته لبابا”.

صور || ابن الكابتن فهد الهريفي يشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ بطريقته الخاصة#اعتزال_فهد_الهريفي #KSA_SPORTS pic.twitter.com/5oUWbIMdRE — KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 9, 2018

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بفتح المدرجات مجانًا للجماهير الحاضرة في مباراة اعتزال فهد الهريفي لاعب النصر السعودي السابق (أفراد وعائلات)، مساء اليوم الأربعاء، في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وبذلك ستتمكن النساء السعوديات من حضور مباراة اعتزال لاعب النصر السعودي السابق.

وأعلنت القنوات الرياضية السعودية، ksa sports عن نقل المباراة.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية قد تكفل بمهرجان اعتزال الهريفي.

ووصل عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية؛ استعدادًا للمشاركة في المباراة، بخلاف نادي فالنسيا.

ومن أبرز النجوم الحاضرين رونالدينيو وديكو وأحمد حسن وحسين ازميجاني وهرنان كريسبو وأليساندرو دل بييرو، وجميعهم سيرتدون قميص النصر ضد فالنسيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وبتعليق علي الكعبي.