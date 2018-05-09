السماح للنساء بدخول مباراة النصر وفالنسيا في مهرجان اعتزال فهد الهريفي

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية بفتح المدرجات مجانًا للجماهير الحاضرة في مباراة اعتزال فهد الهريفي لاعب النصر السعودي السابق (أفراد وعائلات) مساء اليوم الأربعاء، في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وبذلك ستتمكن النساء السعوديات من حضور مباراة اعتزال لاعب النصر السعودي السابق.

وأعلنت القنوات الرياضية السعودية، ksa sports عن نقل المباراة.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، قد تكفل بمهرجان اعتزال الهريفي.

ووصل عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية استعدادًا للمشاركة في المباراة، بخلاف نادي فالنسيا.

ومن أبرز النجوم الحاضرين رونالدينيو وديكو وأحمد حسن وحسين ازميجاني وهرنان كريسبو وأليساندرو دل بييرو، وجميعهم سيرتدون قميص النصر ضد فالنسيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وبتعليق علي الكعبي.