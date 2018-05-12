نادي برشلونة يجهز لامتلاك هجوم يخيف كل أوروبا

يستعد برشلونة لصيف ساخن جديد من التعاقدات، حيث وضع الفرنسي أنطوان غريزمان أولوية قصوى، ومستعد لدفع الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو لضمه.

وفي حال نجح الفريق الكاتالوني بضم نجم أتلتيكو مدريد، سيكون لديه هجوم ناري يخيف كل أوروبا، ويضم: الفرنسي غريزمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي كوتينيو، والفرنسي عثمان ديمبي .

ويبلغ ثمن هجوم برشلونة 461 مليون يورو، ولولا جلب ميسي صغيرًا إلى مدرسة الفريق لكان الثمن أعلى، لكونه لاعبًا مجانيًا وابن برشلونة .

وسجل اللاعبون الخمسة هذا الموسم في الدوري 124 هدفًا مع احتساب 12 هدفًا لكوتينيو في ليفربول، وغياب ديمبيلي نصف الموسم بسبب الإصابة.

وبانضمام غريزمان سيتوافر برشلونة على 3 من 5 أفضل هدافي الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وهو ما يجعله هجومًا ناريًا سيُخيف كل الفرق التي تواجهه محليًا وقاريًا.

وسجل ميسي 34 هدفًا، وسواريز 24 هدفًا، وغريزمان 19 هدفًا، ويحتلون الصفوف 1 و3 و5 في ترتيب هدافي الدوري الإسباني ، بينما سجل كوتينيو 12 هدفًا مع ليفربول في النصف الأول من الموسم، و6 مع برشلونة، بينما اكتفى ديمبيلي بـ3 أهداف .

وتبقى المهمة أصعب على مدرب الفريق لاستعمال الخماسي الموسم المقبل في ظل اعتماد إيرنيستو فالفيردي على التوازن بين الدفاع، والهجوم، والواقعية في اللعب، لكنه قد يصطدم برغبة جماهير برشلونة في رؤية فريقها يعود للعب الممتع، والسيطرة عبر احتكار الكرة .

وتبرز المشكلة الأكبر في استعادة مستوى الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي انتقل في الصيف الماضي قادمًا من بروسيا دورتموند، لكنه عانى من الإصابات، وانعدام الثقة، والضغط الكبير، بسبب ثمنه الذي فاق 105 ملايين يورو .

ويحتاج برشلونة، والطاقمان الفني والإداري لاستعادة النجم الفرنسي لمستواه، ودخوله نسق الفريق، ونجوم الهجوم، وربما يسهل قدوم مواطنه غريزمان المهمة .

لكن في المقابل أصبحت إدارة برشلونة مطالبة بإيجاد مخرج للمهاجم الإسباني باكو ألكاسير والتي دفعت 30 مليون يورو لضمه وفقد الكثير من بريقه حيث كان دوليًا حين كان في فالنسيا .