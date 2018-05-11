العروض والشرط الجزائي يهددان استمرار الحارس سيليسين مع برشلونة

أدى تألق الحارس الهولندي ياسبر سيليسين مع برشلونة خلال المباريات القليلة التي شارك فيها هذا الموسم إلى تلقيه عروضًا قوية من فرق إسبانية وأوروبية كبيرة، ما يهدد بقاءه في الفريق الموسم القادم.

ويبلغ الحارس الدولي الهولندي من العمر 29 عامًا، ويملك عقدًا مع برشلونة للعام 2021، لكن مع شرط جزائي لا يتجاوز 60 مليون يورو، وهو ما يجعله أقرب للرحيل.

وعبّر سيليسين عن رغبته في البقاء، لكن شرط أن يلعب أكثر في الدوري الإسباني بالإضافة إلى محافظته على مكانه في كأس الملك، وحدد 10 مباريات على الأقل في الليغا للاستمرار.

وتلقى برشلونة عروضًا للتخلي عن حارسه سيليسين، حسب صحيفة “أس”، وتعرف إدارته أنها في حاجة لبذل مجهود للمحافظة عليه، لكن تألقه اللافت والفرق الكبرى التي ترغب في ضمه قد يدفعانه للرحيل.

وشارك سيليسين الموسم الماضي في 10 مباريات، وهذا الموسم في 11 مباراة، منها مباراة وحيدة في الليغا و9 مباريات في كأس ملك إسبانيا ومباراة وحيدة في دوري الأبطال، وقدّم خلالها كلها مستوى مميزًا لا يقل عما يقدمه الحارس الرسمي الألماني تير شتيغن.

وحسب صحيفة “أس”، فإن بايرن ميونخ الألماني من الفرق المهتمة بالدولي الهولندي في ظل المشاكل الصحية للحارس الأساسي مانويل نوير.

ودفع برشلونة 13 مليون يورو فقط لضم الحارس الهولندي العام 2016 من أياكس الهولندي، وبإمكانه جني أكثر من 40 مليون يورو حال قرر بيعه الصيف المقبل.