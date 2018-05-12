بسبب شبهة تلاعب.. تحويل فهد المرداسي للمباحث الإدارية واستبعاده من مباراة الاتحاد والفيصلي

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرارًا باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فهد المرداسي، وتحويله للمباحث الإدارية للتحقيق معه.

وأصدر الاتحاد قرارًا بتعيين الحكم مارك كلاتبيرغ لقيادة المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت بين الاتحاد والفيصلي، على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بدلًا من المرداسي.

وبحسب تقارير صحافية نقلتها “الرياضية” فإن سبب استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، يعود إلى تواصله مع أحد رؤساء طرفي نهائي كأس الملك، ووجود شبهات في مكالمات هاتفية ومحادثات بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدّم الأدلة والثبوتات”.

الجدير بالذكر أن الحكم فهد المرداسي هو أحد الحكام الذين سيكون لهم شرف المشاركة في كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

????| الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يصدر قرارًا باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي وتحويله للمباحث الإدارية ويُكلف مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة pic.twitter.com/cVZ1COfBRa — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٢ مايو ٢٠١٨

#عاجل| وكان الجهات المسؤولة قد طلبت من رئيس النادي الذي ابلغ عن اتصالات الحكم، مسايرة الحكم والخوض في الموضوع أكثر، للاثبات أو النفي، وتم ذلك الاتفاق بالمسايرة، حتى طلب الحكم في النهاية مبلغ مالي من رئيس النادي. https://t.co/w9ZRxKoRwx — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) May 12, 2018

#عاجل| بعد الحصول على الأدلة والثبوتات عبر هاتف رئيس النادي الذي اتصل به فهد المرداسي، قرر رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بشكل عاجل تحويل الملف إلى المباحث الإدارية وتغيير طاقم حكام المباراة النهائية بين الاتحاد والفيصلي.. https://t.co/8mWMjawOHA — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) May 12, 2018