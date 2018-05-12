بسبب شبهة تلاعب.. تحويل فهد المرداسي للمباحث الإدارية واستبعاده من مباراة الاتحاد والفيصلي

بسبب شبهة تلاعب.. تحويل فهد المرداسي للمباحث الإدارية واستبعاده من مباراة الاتحاد والفيصلي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرارًا باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فهد المرداسي، وتحويله للمباحث الإدارية للتحقيق معه.

وأصدر الاتحاد قرارًا بتعيين الحكم مارك كلاتبيرغ لقيادة المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت بين الاتحاد والفيصلي، على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بدلًا من المرداسي.

وبحسب تقارير صحافية نقلتها “الرياضية” فإن سبب استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، يعود إلى تواصله مع أحد رؤساء طرفي نهائي كأس الملك، ووجود شبهات في مكالمات هاتفية ومحادثات بينهما، حيث كشف رئيس النادي كل المحادثات لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ وقدّم الأدلة والثبوتات”.

الجدير بالذكر أن الحكم فهد المرداسي هو أحد الحكام الذين سيكون لهم شرف المشاركة في كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

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