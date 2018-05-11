ماذا قال مدربا الاتحاد والفيصلي قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أبدى المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، ارتياحه للمشاركة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت، أمام الفيصلي.

ويلتقي الاتحاد مع الفيصلي في المباراة النهائية التي تقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “إقامة المباراة بين جماهيرنا عامل مهم في صالحنا، نحتاج الفوز لترجمة التضحيات التي قدمها الجميع طيلة الموسم”.

وقلل سييرا من أزمة منافسه الفيصلي بعد أن قاطع لاعبوه التدريبات؛ احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وأوضح سييرا: “عدم لعب الفيصلي مباريات نهائية سابقًا ليس له تأثير، ومشكلته الأخيرة لا تمثل شيئًا، أمام المشكلات التي واجهها الاتحاد وتخطاها”.

من جهته، يعتقد فوك رازوفيتش، مدرب الفيصلي، أنه أعدّ فريقه بأفضل شكل، قبل مباراة النهائي.

وقال رازوفيتش: “ليس هناك ما يزعجني في المباراة، كانت لدينا فترة كافية من أجل الاستعداد، وجهزنا الفريق جيدًا عبر معسكر في الكويت، لعبنا خلاله مباراتين”.

وأكمل: “هيّأنا أنفسنا للعب في جدة أمام جماهير الاتحاد، وفخورون بالوصول للنهائي، يجب أن يعلم الجميع أن الفريقين في الملعب، 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، الجماهير لا تلعب اللقاء”.

وأضاف رازوفيتش: “الفيصلي جاهز بنسبة 100%، وما حدث في الفيصلي (أزمة تأخر الرواتب) مجرد سوء فهم، لن يؤثر على مستوانا في المباراة”.

وواصل: “واجهنا الاتحاد 3 مرات هذا الموسم؛ فزنا مرة وتعادلنا مرتين، ولا توجد أسرار، فالفريقان مكشوفان، سنحاول أخذ الحيطة أول 25 دقيقة، ومن ثم سنهاجم لحسم المباراة”.