مباراة الاتحاد والفيصلي.. 4 معلقين أحدهم باللغة الإنجليزية لأول مرة في السعودية

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية تعيين 4 معلقين لتولي مهمة التعليق على مباراة الاتحاد والفيصلي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلاقي الاتحاد منافسه الفيصلي، غدًا السبت، في المباراة النهائية، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وأعلنت أبوظبي تعيين 4 معلقين بينهم معلق باللغة الإنجليزية.

وسيتولى عامر عبدالله مهمة التعليق على أبوظبي 1 على القناة الصوتية الأولى، في حين يتولى علي سعيد الكعبي التعليق على القناة الصوتية الثانية.

وسيكون التعليق باللغة الإنجليزية على أبوظبي 2 على القناة الصوتية الأولى، وعصام عبده على القناة الصوتية الثانية.

وتبث المباراة أيضًا على قناة KSA Sports HD1 ودبي الریاضية 1 HD.

ويسعى الفيصلي لأول لقب له في تاريخ مشاركاته في المسابقة، في حين يأمل الاتحاد التتويج باللقب للمرة التاسعة.

والأهلي هو البطل التاريخي للمسابقة بـ 13 لقبًا، آخرها العام 2016، في حين يعود آخر لقب للاتحاد إلى العام 2013.