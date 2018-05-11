نادي الرائد السعودي يتعاقد مع الجزائري عز الدين دوخة حارس أحُد (صور)

نادي الرائد السعودي يتعاقد مع الجزائري عز الدين دوخة حارس أحُد (صور)

المصدر: فريق التحرير

تعاقد نادي الرائد السعودي مع الحارس الجزائري عز الدين دوخة، قادمًا من أحُد لموسمين.

ونشر نادي الرائد بيانًا قال فيه: “أنهى رئيس الرائد فهد المطوع إجراءات التوقيع رسميًا مع الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة، لاعب نادي أحُد السابق لمدة موسمين”.

وأضاف البيان: “قدم رئيس الرائد شكره وتقديره لرئيس نادي أحد سعود الحربي، ولوكيل اللاعب الأستاذ مجيد بوعامر، متمنيًا للاعب التوفيق والنجاح”.

وشارك دوخة في جميع مباريات الموسم الماضي 26، واستطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في 3 مناسبات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً