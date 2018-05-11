نادي الرائد السعودي يتعاقد مع الجزائري عز الدين دوخة حارس أحُد (صور)

تعاقد نادي الرائد السعودي مع الحارس الجزائري عز الدين دوخة، قادمًا من أحُد لموسمين.

ونشر نادي الرائد بيانًا قال فيه: “أنهى رئيس الرائد فهد المطوع إجراءات التوقيع رسميًا مع الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة، لاعب نادي أحُد السابق لمدة موسمين”.

وأضاف البيان: “قدم رئيس الرائد شكره وتقديره لرئيس نادي أحد سعود الحربي، ولوكيل اللاعب الأستاذ مجيد بوعامر، متمنيًا للاعب التوفيق والنجاح”.

أنهى رئيس نادي #الرائد الأستاذ “فهد المطوع” إجراءات التوقيع رسمياً مع الحارس الدولي الجزائري “عز الدين دوخة” لاعب نادي أُحد السابق لمدة “موسمين”،وقدم رئيس الرائد شكره وتقديره لرئيس نادي أُحد الأستاذ “سعود الحربي” ولوكيل اللاعب الاستاذ”مجيد بوعامر”،ومتمنياً للاعب التوفيق والنجاح. pic.twitter.com/rFCsgbwZl6 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) ١١ مايو ٢٠١٨

وشارك دوخة في جميع مباريات الموسم الماضي 26، واستطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في 3 مناسبات.