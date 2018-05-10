الهيئة العامة تتراجع عن السماح للجماهير بدخول الملعب مجانًا في مباراة الاتحاد والفيصلي

تراجعت الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن قرار السماح للجماهير بالدخول مجانًا لملعب مباراة الاتحاد والفيصلي، غدًا الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت الهيئة، التي يترأسها تركي آل الشيخ، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رغبة في مزيد من التنظيم، وتسهيل مهمة دخول الجماهير الرياضية، بما يكفل تساوي الفرص أمام الجميع، لإظهار نهائي كأس الملك بأفضل صورة.. وجّه رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، بالتراجع عن قرار فتح المدرّجات مجانًا، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحيث يتمّ طرح التذاكر للبيع”.

وأوضحت الهيئة أسعار التذاكر: “الدرجة الموحدة للأفراد 50 ريالًا، الدرجة الموحدة للعائلات 30 ريالًا، مقاعد كبار الشخصيات الفئة الفضية 201 ريال، مقاعد كبار الشخصيات الفئة الذهبية 1000 ريال”.

وختم البيان: “سيتم طرح التذاكر عبر موقع مكاني، اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل”.