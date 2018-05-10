الاتحاد ضد الفيصلي.. شاهد تيفو جماهير العميد في نهائي كأس الملك (صور)

كشف نادي الاتحاد السعودي، عن الـ”تيفو” الذي سترفعه الجماهير خلال مباراة الفريق مع الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السبت المقبل على استاد الجوهرة المشعة.

ونشر الاتحاد عبر حسابه على “تويتر” صورًا للتيفو الضخم.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية دخول الجماهير مجانًا في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين ناديي الاتحاد والفيصلي.

وأصدرت الهيئة بيانًا قالت فيه:”ابتهاجًا برعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للنهائي الكبير بين ناديي الاتحاد والفيصلي، تقرر فتح أبواب استاد الجوهرة في جدة الساعة 4 عصرًا يوم السبت الـ12 من مايو 2018”.

وأضافت الهيئة في بيانها:”سيتاح الدخول للجماهير وفق بوابات الدخول الخاصة بالدرجات الموحدة دون تذاكر”.

ويلتقي الفيصلي مع الاتحاد، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الفيصلي إلى أول لقب له في تاريخ مشاركاته في المسابقة، في حين يأمل الاتحاد بالتتويج باللقب للمرة التاسعة.

والأهلي هو البطل التاريخي للمسابقة بـ13 لقبًا، آخرها العام 2016، في حين يعود آخر لقب للاتحاد إلى العام 2013.