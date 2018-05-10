مباراة الاتحاد والفيصلي.. فتح أبواب ملعب الجوهرة للجماهير مجانًا في نهائي كأس الملك (صورة)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية دخول الجماهير مجانًا في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين ناديي الاتحاد والفيصلي يوم السبت المقبل.

وأصدرت الهيئة بيانًا قالت فيه: “ابتهاجًا برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للنهائي الكبير بين ناديي الاتحاد والفيصلي، فقد تقرر فتح أبواب استاد الجوهرة بجدة الساعة 4 عصرًا يوم السبت الـ12 من مايو 2018”.

وأضافت الهيئة في بيانها: “سيتاح الدخول للجماهير وفق بوابات الدخول الخاصة بالدرجات الموحدة دون تذاكر”.

ابتهاجاً برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للنهائي الكبير بين ناديي الاتحاد والفيصلي، فقد تقرر فتح أبواب استاد الجوهرة بجدة الساعة 4 عصراً يوم السبت 12 مايو 2018 وسيتاح الدخول للجماهير وفق بوابات الدخول الخاصة بالدرجات الموحدة دون تذاكر pic.twitter.com/g1W2TTT9V6 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ١٠ مايو ٢٠١٨

ويلتقي الفيصلي مع الاتحاد، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الفيصلي لأول لقب له في تاريخ مشاركاته في المسابقة، في حين يأمل الاتحاد التتويج باللقب للمرة التاسعة.

والأهلي هو البطل التاريخي للمسابقة بـ13 لقبًا، آخرها العام 2016، في حين يعود آخر لقب للاتحاد إلى العام 2013.